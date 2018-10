Go Ahead-back Lelieveld bloeit steeds verder op

Julian Lelieveld speelde vorig seizoen zijn potjes nog in de derde divisie, bij Jong Vitesse. Maar de rechtsback heeft zich geruisloos aangepast aan het niveau van de Keuken Kampioen Divisie. Verdedigend degelijk en ook in aanvallend opzicht steeds vaker van waarde voor Go Ahead Eagles.

De 20-jarige Arnhemmer brak vorige week tegen Roda JC de ban met een dieptepass over vijftig meter, waarmee hij aanvaller Paco van Moorsel in staat stelde de bevrijdende 1-0 te maken. En ook vrijdagavond, in het uitduel bij Almere City FC (0-1), had hij een zeer groot aandeel bij de enige treffer van de wedstrijd en dus de overwinning.

Na een uitstekend blok en dito dieptepass van Lelieveld, stond middenvelder Istvan Bakx ineens oog-in-oog met doelman Timo Plattel: 0-1. ,,Ik heb een goed oog voor de diepte, een sterk punt van me”, klonk het zelfverzekerd uit de mond van Lelieveld.

Bodycheck

Met een soort bodycheck, schouder tegen schouder, vierden beide hoofdrolspelers hun succesje. Wat had dat te betekenen? ,,Haha, dat is nog een dingetje uit de eerste speelronde. Na een doelpunt van Gino Bosz keken Bakx en ik elkaar aan en sprongen we met de schouder tegen elkaar. Grappig, want dat hadden we helemaal niet zo afgesproken.” Zijn ze beiden soms fan van American Football? ,,Haha, nee, daar lijkt het wel op hè?” Blijkbaar voelen de twee elkaar in elk geval goed aan.

Het was overigens niet de enige geslaagde actie van zowel Bakx als Lelieveld in Almere. Laatstgenoemde kwam veelvuldig mee op en liet verdedigend bovendien geen enkel steekje vallen. Grijnzend: ,,Jaroslav Navrátil had wat minder succes in aanvallend opzicht vanavond, daarom was er voor mij meer ruimte om hem te ondersteunen. Vaak heeft hij dat namelijk helemaal niet nodig.”