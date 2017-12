Go Ahead bewaart louter slechte herinneringen aan Jong PSV

GA Eagles en Van Staa willen met drie spitsen publiek vermaken

13:11 Het nieuwe trainersduo Jan van Staa en Kick Maatman laat in hun sportieve plannen weinig aan duidelijkheid te wensen over in de aanloop naar het eerste thuisduel onder hun leiding. Go Ahead Eagles verschijnt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de Adelaarshorst tegen Jong PSV aan de aftrap met drie spitsen.