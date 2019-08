Go Ahead blijft buitenshuis op nul staan na pijnlijk verlies in Eindhoven

Na een late treffer van Joey Sleegers (1-0) richtte Go Ahead zich in de laatste tien minuten nog wel op. Maarten Pouwels tikte koud in het veld de bal binnen op aangeven van de andere invaller, Martijn Berden. Maar vijf minuten voor tijd greep de thuisploeg alsnog de zege via een rake kopbal van Samy Bourard. Doelman Hobie Verhulst liet het na om uit zijn doel te komen en linksback Nicolas Abdat werd geklopt in de lucht: 2-1.

Zo bewogen als het laatste kwartier, zo gezapig was de openingsfase. Het was wachten op de tiende minuut tot de eerste kans van de wedstrijd. Marcelo Lopes, na het vertrek van Branco van den Boomen naar De Graafschap de gevaarlijkste man bij FC Eindhoven, had de bal voor het inkoppen. Maar de aanvaller werd net genoeg gehinderd door Abdat.

Tien minuten later werd Go Ahead voor het eerst gevaarlijk. Alexander Bannink kwam sterk door over de linkerflank en legde de bal terug op Donny van Iperen, die zijn schot geblokt zag worden.

Kansenregen

Het spel golfde daarna op en neer. Ondanks of juist dankzij het magere niveau regende het kansen in het Jan Louwers Stadion. Doelman Ruud Swinkels kreeg ternauwernood een handje tegen een van richting veranderd schot van rechtsbuiten Jaroslav Navrátil en Richard van der Venne loeide de bal in kansrijke positie rakelings naast. Aan de andere kant redde Verhulst bij een schot van Joey Sleegers en kopte Bart Biemans de bal tegen de lat.

Leeg doel

Go Ahead speelde allesbehalve groots, maar kreeg genoeg kansen om de overwinning te grijpen. Maar als zelfs een schot voor een leeg doel er niet in gaat, dan wordt het lastig. Antoine Rabillard was de schlemiel. Doelman Ruud Swinkels was al gezien, maar de Franse spits schoot de bal ongehinderd via de bovenkant van de lat over het lege doel.

Twintig minuten later sloeg FC Eindhoven wél toe bij de eerste de beste kans in de tweede helft. Sleegers rondde koeltjes af na een ferme rush. Pouwels leek vervolgens alsnog een punt voor de Deventenaren binnen te slepen, maar Bourard besliste anders met de winnende treffer voor FC Eindhoven vlak voor tijd. En zo blijft Go Ahead, dat thuis de volle zes punten behaalde, buitenshuis nog met lege handen.

FC Eindhoven – Go Ahead Eagles 2-1 (0-0). 77. Joey Sleegers 1-0, 83. Maarten Pouwels 1-1, 85. Samy Bourard 2-1.

Scheidsrechter: Bijl.

Gele kaart: Lopes, De Rooij (FC Eindhoven); Corboz, Van der Venne (Go Ahead Eagles).