Go Ahead blijft steken op punt tegen Telstar bij start vierde periode

Go Ahead Eagles is de vierde periode in de Jupiler League begonnen met een gelijkspel tegen Telstar: 1-1. Givan Werkhoven zorgde er met een treffer voor rust hoogstpersoonlijk voor dat de Deventer ploeg opnieuw niet verloor met hem in de basisformatie. Maar door een treffer van Telstars topscorer Adrija Novakovich bleef Go Ahead vrijdagavond steken op een punt in de Adelaarshorst.

Een uitslag waar Go Ahead niet al te veel mee opschiet. De Deventer ploeg is er alles aan gelegen om via de vierde periode alsnog een ticket voor de play-offs te bemachtigen en dan zal Go Ahead toch echt een reeks overwinningen nodig hebben.

Dat had er tegen Telstar ook wel ingezeten, al ging Go Ahead wel wat weifelend van start. Zo haalde Bruno Andrade de bal in de tiende minuut voor de doellijn weg na een kopbal van Jasper van Heertum en schoot Jerdy Schouten even later in kansrijke positie rakelings naast.

Op koers

Maar daarna was het Givan Werkhoven die de ban brak voor Go Ahead. Met de spits in de basisformatie verloor de Deventer ploeg nog nooit. En met zijn treffer na achttien minuten (1-0) zette Werkhoven zijn ploeg bij zijn negende basisoptreden opnieuw op koers richting een goed resultaat.

De spits schoot van dichtbij in twee instanties raak na een kopbal van Robin Buwalda uit een corner van Jeff Stans. Het was wel pas de tweede competitietreffer voor werkpaard Werkhoven in de hoofdmacht. Zijn eerste doelpunt maakte hij op 6 oktober in het uitduel bij FC Oss (6-1 zege).

In het vervolg van de eerste helft waren ook Andrade en Sam Hendriks (tweemaal) nog dicht bij een doelpunt. Maar met name de topscorer van Go Ahead had zijn vizier nog niet helemaal op scherp staan bij zijn rentree, nadat hij een week ziek was geweest.

Koelbloedig

De topscorer van Telstar had dat wel. Bij zijn eerste beste kans was het raak voor Andrija Novakovich. De spits rondde koelbloedig af na een steekbal door het hart van de defensie, vlak na rust: 1-1.

Vlak voor tijd was Joey Suk nog dicht bij de winnende treffer voor Go Ahead met een kopbal, maar gezien het spelbeeld was 1-1 de terechte uitslag.

Go Ahead Eagles – Telstar 1-1 (1-0). 18. Givan Werkhoven 1-0, 49. Andrija Novakovich 1-1.

Scheidsrechter: Pérez.

Toeschouwers: 6.788.

Gele kaart: Andrade, Suk (Go Ahead Eagles), Novakovich, Cabral (Telstar).