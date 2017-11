Go Ahead buigt in slotfase voor Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles leek vrijdagavond in Limburg hard op weg naar eerherstel. Maar door twee doelpunten van Wessel Dammers in de slotfase boog de Deventer ploeg toch het hoofd voor Fortuna Sittard: 2-1.

Na de pijnlijke uitglijders tegen Telstar (1-3) en FC Dordrecht (0-3), leken Sam Hendriks en Sonny Stevens het geplaagde Go Ahead weer eens aan een zege te helpen. De topscorer scoorde voor rust en doelman Stevens keerde een strafschop in de tweede helft. Maar de wedstrijd duurde tien minuten te lang voor de ploeg van trainer Leon Vlemmings. Met de derde nederlaag op rij tot gevolg.

Go Ahead had de ruime bekernederlaag (3-0) tegen Fortuna nog vers in het geheugen. De Deventenaren stuitten exact een maand geleden in de tweede ronde van de KNVB-beker steeds op de muur die de thuisploeg had opgetrokken voor het eigen strafschopgebied. Maar vrijdagavond ontvouwde zich een heel ander spelbeeld.

Kans

Halverwege de eerste helft was het direct uit de eerste kans raak voor Go Ahead. Na een afgemeten dieptepass van Joey Groenbast nam Sam Hendriks de bal feilloos aan. De topscorer kapte Perr Schuurs uit en rondde koelbloedig af: 0-1.

Daarna moest Fortuna wel komen. En dat deden de Limburgers dan ook. Marco Ospitalieri schoot rakelings naast met een kiezelhard schot, Wessel Dammers kreeg een aardige kopkans en vijf minuten voor de rust redde Brem Soumaoro vlak voor de eigen doellijn.

Soumaoro

Soumaoro nam in Sittard verdienstelijk de plek in van Xandro Schenk, centraal in de defensie. De aanvoerder van Go Ahead reisde niet af naar Sittard, omdat hij in de nachtelijke uurtjes voor het eerst vader was geworden.

Zonder de captain hield Go Ahead zich aanvankelijk goed staande, al bleef Fortuna dreigend. Twintig minuten voor tijd leek de gelijkmaker aanstaande. Arbiter Higler legde de bal op de stip na een vermeende overtreding van Rick Ketting. Maar Sonny Stevens wilde van geen wijken weten bij de strafschop en pakte de bal klemvast na de inzet van Jorrit Smeets. Tien minuten voor tijd trad Stevens andermaal op als reddende engel, door bij twee dotten van kansen Fortuna opnieuw van scoren af te houden.

Kopbal

Maar op de kiezelharde kopbal van Dammers in de 82ste minuut, uit een hoekschop, moest Stevens dan toch het antwoord schuldig blijven: 1-1. En het werd nog erger voor Go Ahead, want Dammers had al zijn kruit nog niet verschoten. Opnieuw met zijn hoofd, schonk hij Fortuna vijf minuten voor tijd de zege: 2-1.

Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles 2-1 (0-1). 22. Sam Hendriks 0-1, 82. Wessel Dammers 1-1, 84. Dammers 2-1. 70. Sonny Stevens stopt strafschop van Jorrit Smeets.

Scheidsrechter: Higler.

Toeschouwers: 3.186.

Gele kaart: Semedo (Fortuna Sittard); Soumaoro, Groenbast (Go Ahead Eagles).

Opstelling GA Eagles: Stevens; Groenbast, Soumaoro, Ketting, Corbin-Ong; Suk, Overgoor (86. Maneschijn), Beltrame (72. Werkhoven), Langedijk; Hendriks, De Kogel (46. Džepar).