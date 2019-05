Go Ahead buigt na comeback alsnog het hoofd voor RKC in krankzinnige finale

In een werkelijk knotsgekke en zenuwslopende finale van de play-offs heeft Go Ahead Eagles uiteindelijk diep in blessuretijd aan het kortste eind getrokken. RKC won dinsdagavond met 4-5 in de Adelaarshorst, mede dankzij twee treffers in blessuretijd, en promoveerde zo ten koste van Go Ahead naar de eredivisie.

Een spektakel. Een waanzinnig schouwspel. Het was gewoonweg krankzinnig wat zich dinsdagavond af had gespeeld in ruim negentig minuten voetbal. Het was een finale zoals finales bedoeld zijn: spanning, emoties, fouten, spektakel en veel goals. Maar bovenal een krankzinnig scoreverloop. Pieter Langedijk leek vlak voor tijd voor de beslissing te zorgen met de 4-3, tegen zijn voormalige ploeg nota bene. Maar goals van Stijn Spierings (95ste minuut) en Mario Bialte (penalty in de 97ste minuut) dompelden de Adelaarshorst in rouw.

Zenuwen

In het eerste halfuur had het er nog absoluut geen schijn van dat het zo’n memorabele wedstrijd zou worden. Go Ahead leek volledig bevangen door de zenuwen in de kolkende en volgepakte Adelaarshorst. Spelers die bijna altijd een voldoende halen, zakten ineens door het ijs. RKC nam al snel het heft in handen en drong Go Ahead ver terug in eigen huis. Door persoonlijke fouten van Roland Baas en Jeroen Veldmate kwamen de bezoekers op 0-2.

Een wonder was nodig, oftewel drie goals. Maar Go Ahead kreeg vlak voor rust toch weer een beetje geloof. Jeroen Veldmate maakte zijn fout goed door vanaf de stip de aansluitingstreffer te maken: 1-2. Daarmee kreeg Go Ahead weer een beetje geloof in een goede afloop. Twee keer scoren in de tweede helft, zo luidde het devies.

Fitter

En de gelijkmaker viel al snel. Richard van der Venne zette de Adelaarshorst in de 55ste minuut in vuur en vlam. De middenvelder kapte een man uit en loste een schot dat via een RKC’er in de verre hoek belandde: 2-2. Go Ahead rook bloed tegen het steeds vermoeider ogende RKC. In de heenwedstrijd oogde de ploeg van trainer John Stegeman ook al fitter dan de opponent en dat bleek - aanvankelijk - ook in de return.

De bevrijdende 3-2 liet niet lang op zich wachten. Na een fraaie combinatie kreeg Istvan Bakx de bal voor zijn voeten en hij schoot de bal kiezelhard tussen de benen van doelman Vaessen door. De Adelaarshorst barstte uit zijn voegen na deze geweldige comeback, die wel wat weg had van het Ajax-Tottenham-scenario (2-3 na een 2-0 voorsprong voor Ajax). Maar dan met Go Ahead dus aan de goede kant van de score.

Tot tien minuten voor tijd. Want het was invaller Hans Mulder die de Adelaarshorst weer stil kreeg, door de bal tussen Julian Lelieveld en Gino Bosz van dichtbij binnen te tikken: 3-3.

Flipperkast

Daarmee was de gekte nog niet over: Pieter Langedijk liet de supporters weer gillen van geluk, door tegen zijn oude ploeg in de voorlaatste minuut de 4-3 te maken. Go Ahead kreeg daarna zelfs kansen op meer. Het ongelooflijke gebeurde echter. Met twee goals in blessuretijd gaf RKC de emotionele flipperkast nog maar eens een wending. Eerst Spierings met een harde uithaal in de verre hoek en vervolgens Bilate, die een penalty versierde en daarna zelf benutte: 4-5.

Toen de kruitdampen waren opgetrokken, was promotie voor de Waalwijkers het resultaat. En een bittere deceptie voor Go Ahead. Het was een finale die de hele wereld over zal gaan en in Deventer nooit meer vergeten zal worden.

Go Ahead Eagles – RKC Waalwijk 4-5 (1-2). 13. Emil Hansson 0-1 (strafschop), 38. Stijn Spierings 0-2, 45. Jeroen Veldmate 1-2 (strafschop), 55. Richard van der Venne 2-2, 63. Istvan Bakx, 89. Pieter Langedijk 4-3, 90+5. Spierings 4-4, 90+7. Mario Bilate 4-5.

Scheidsrechter: Higler.

Toeschouwers: 9800.

Gele kaart: Van Moorsel, Verhulst (Go Ahead Eagles); Seys, Quasten (RKC Waalwijk).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz (86. Langedijk), Veldmate, Baas (60. Bliek); Stans, Bakx (85. Pouwels), Van der Venne; Navrátil, Verheydt, Van Moorsel.

Er zijn alvast best wat positieve noten te kraken over GA Eagles:

* Alleen Sparta Rotterdam (14) en FC Twente (12) wonnen dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie meer thuiswedstrijden dan GAE (11).

* GAE is ongeslagen in zijn laatste 7 wedstrijden in de play-offs: 3x winst en 4x gelijk.

* GAE won alle 3 zijn thuiswedstrijden in de 3e ronde van de nacompetitie, sinds de invoering van de huidige opzet in 2005/2006: tegen Willem II, De Graafschap en FC Volendam.

* RKC won nog nooit zijn uitwedstrijd in de 3e ronde van de nacompetitie (W0-G1-V5), sinds de invoering van de huidige opzet in 2005/2006.