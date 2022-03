Go Ahead-doelman Andries Noppert na bekeruitschakeling: ‘Dit doet pijn’

reactieGo Ahead-doelman Andries Noppert (27) pakte veel, woensdag in de halve finale tegen PSV (1-2), maar het was niet genoeg. En daar baalde de keeper flink van. ,,Dit doet pijn.”

Noppert deed in de slotminuut nog een uiterste krachtsinspanning door naar voren te gaan, om zodoende de gelijkmaker en dus een verlenging te forceren. Het mocht niet baten, ook al wist hij de bal nog wel te koppen. ,,Zo jammer”, aldus Noppert, ,,dit was de kans om een bekerfinale te spelen. En dat is niet gelukt.”

Quote Natuurlijk, twee wedstrij­den in zo’n korte tijd is veel. Maar als je een bekerwed­strijd als deze kan spelen, is iedereen wel gemoti­veerd Andries Noppert, Doelman Go Ahead Eagles

Al denkt Noppert niet dat het komt, omdat het duel met Ajax, afgelopen zondag, teveel energie heeft kost. ,,Dat is wel wat kort door de bocht. Natuurlijk, twee wedstrijden in zo’n korte tijd is veel. Maar als je een bekerwedstrijd als deze kan spelen, is iedereen wel gemotiveerd. Maar je weet gewoon dat je het moeilijk krijgt tegen een topploeg als PSV, en helemaal als je ook nog eens een groot gedeelte met tien man speelt.”

Teleurstelling

Na afloop overheerste uiteraard de teleurstelling. Maar Noppert was ook trots op de ploeg. ,,We hebben tot het laatste moment geknokt. Dus niemand kan ons wat verwijten. Maar goed, daar hebben we niks aan. Ik heb twee doelpunten om mijn oren gehad, waarbij ik bij die tweede wel wat meer had kunnen doen. Dat was matig van me. Dat reken ik mezelf aan.”

En dus moet de knop, aangezien FC Utrecht over een paar dagen alweer wacht. ,,Of dat moeilijk is? Natuurlijk, maar we hebben altijd benadrukt dat de eredivisie het belangrijkste is. En daar hebben we alle vertrouwen in. Tegen Ajax hebben we het prima gedaan. Die lijn moeten we vasthouden.”