Go Ahead doorbreekt met zege vloek van de Krommedijk

GA Eagles heeft in de strijd om de vierde periodetitel een lastige klip omzeild door met 1-2 te winnen bij FC Dordrecht. Tegen de verhouding in werd de kostbare en mentaal cruciale zege dankzij een late treffer van Xandro Schenk over de streep getrokken: 1-2.

Want met 4 punten uit tweede wedstrijden doet de Deventer ploeg in ieder geval nog mee om een prijs in de laatste akte van het zo deplorabele voetbalseizoen. Dat het duel matig was en GA Eagles de winst niet verdiende deerde in de Deventer gelederen niemand. Voor het eerst in tien duels - en sinds 2006 - won GA Eagles weer een keer aan de Krommedijk en werd de vloek van Dordrecht doorbroken.

Stans

GA Eagles kwam maar moeilijk in de wedstrijd voor rust. De ploeg van trainer Jan van Staa kreeg het balbezit opgedrongen door FC Dordrecht, maar wist daar amper wat mee te doen. De Zuid-Hollandse ploeg – waar Gustavo Hamer en Tom Rosenthal vanwege interlandverplichtingen ontbraken – was in de omschakeling veel gevaarlijker. In de eerste twintig minuten moest Eagles-goalie twee keer ingrijpen om Robert Mutzers van scoren af te houden. Op de kopballen van Julius Bliek was ook Stevens machteloos, maar de inzetten verdwenen net naast en over het Deventer doel. GA Eagles zette daar voor rust nagenoeg niets tegenover op de niet voor niets tot slechtste artificiële grasmat van de Jupiler League uitgeroepen piste aan de Krommedijk. Tot die 36e minuut. Stefano Beltrame werd gevloerd op de rand van de zestien en Jeff Stans zette zich achter de bal voor de vrije trap. Met een fabelachtige krul liet Stans – met het eerste Deventer schot op doel - keeper Bryan Janssen kansloos: 0-1.

Aan het beeld van de wedstrijd veranderde de treffer weinig. GA Eagles had het moeilijk, maar opnieuw Stevens voorkwam dat Denis Mahmudov kort voor rust de gelijkmaker op de borden kreeg.

Tweede helft

In de tweede helft veranderde er weinig in het spelbeeld. FC Dordrecht bleef de gevaarlijkere ploeg en was na een klein kwartier dicht bij de gelijkmaker. Mahmudov had zelfs moeten scoren, maar met zijn benen had GA Eagles keeper Stevens een miraculeuze redding in huis. Nadat even later ook Danny Bakker het zijnet vond, leek het Deventer schip zinkende. FC Dordrecht werd echter met de minuut gefrustreerder door de excellerende Stevens, die onpasseerbaar leek. Totdat een vrije trap van Mahmudov in de 81e minuut van grote afstand achter Stevens viel. FC Dordrecht rook de winst na de 1-1, maar kwam bedrogen uit. De twee centrale verdedigers gingen mee naar voren. Een actie van invaller Nemane bracht de bal bij Ketting, die in de doelmond het hoofd van Xandro Schenk vond: 1-2. Het werd billenknijpen in de slotminuten, maar trainer Jan van Staa zag zijn troepen overeind blijven.

FC Dordrecht-GA Eagles 1-2 (0-1). 36. Jeff Stans 0-1, 81. Denis Mahmudov 1-1, 87. Xandro Schenk 1-2.

Scheidsrechter: Gerrets. Toeschouwers: 1721. Gele kaart: Xandro Schenk (GA Eagles).