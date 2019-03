Go Ahead Eagles aast op ‘dubbel’, maar kent zwakke balans tegen Twente

Het vertrouwen én eergevoel in Deventer zijn groot in de aanloop naar het topduel tussen de nummers één en drie in de Keuken Kampioen Divisie. Al belooft een blik op de geschiedenis van de Overijsselse derby weinig goeds voor Go Ahead. Van de 57 voorgaande ontmoetingen (uit en thuis) werden er liefst 31 gewonnen door de Tukkers. Vooral in Enschede is de Deventer oogst met vier zeges schraal.