Go Ahead Eagles al tien duels op rij ongeslagen tegen Helmond Sport

Reactie Eersteling keert met sterk optreden terug in basis GA Eagles: ‘Derde plaats voelt wel goed’

23 april Julliani Eersteling was vrijdagavond een van de betere spelers bij Go Ahead Eagles. De verdediger was zowel aanvallend als verdedigend van grote waarde in de zwaarbevochten zege op Jong FC Utrecht: 0-1.