Go Ahead Eagles begint competitie met flinke nederlaag tegen AZ

Go Ahead Eagles is zondagmiddag de competitie begonnen met een 5-1 nederlaag tegen AZ. De Deventenaren stonden binnen een kwartier al met 2-0 achter en kwamen die tik nooit meer te boven.

Je kunt slecht aan een wedstrijd beginnen. Je kunt slecht aan een seizoen beginnen. Maar wat Jamal Amofa zondag in Alkmaar in drie minuten voor elkaar krijgt, is de overtreffende trap daarvan. Het begint als hij binnen de kortste keren balverliest lijdt en daardoor een overtreding moet maken. Dat levert hem na een minuut al een gele kaart op en daar blijft het niet bij.

Even daarna gaat het weer mis voor de verdediger. In de eigen zestien laat hij zich de bal ontfutselen en daar profiteert Jordy Clasie van. Hij wipt de bal binnen en brengt AZ zo op voorsprong. Voor wat betreft de fouten van Amofa blijft het daar bij, al is hij ook daarna op bepaalde momenten kwetsbaar.

Slachtbank

Voor rust mag Go Ahead Eagles blij zijn dat het niet naar de slachtbank wordt gebracht. Vangelis Pavlidis kopt uit een corner moeiteloos raak en zo’n tien minuten voor rust treft hij ook nog de lat. AZ is heer en meester, blijft gevaarlijk, terwijl Go Ahead Eagles het aan de andere kant niet voor elkaar krijgt om gevaarlijk te worden. Dat trainer René Hake de tweede helft begint met drie andere namen, zegt genoeg.

Heeft die harde ingreep effect? In eerste instantie niet, het foutenfestijn zet gewoon door. Zes minuten na rust komt Jeffrey de Lange op het verkeerde moment uit, waardoor uiteindelijk Ruben van Bommel, die in de lucht sterker is dan Gerrit Nauber, de 3-0 maakt.

Rake vrije trap

Toch veert het uitvak nog op, omdat Philippe Rommens vanuit het niets scoort. De Belg schiet een vrije trap binnen, waardoor er toch nog hoop ontstaat. Zo snel kan het gaan, een paar seconden daarvoor denkt helemaal niemand meer aan een positief resultaat. Er komt zelfs al snel een kans op de aansluitingstreffer, en dat is geen kleintje. Bas Kuipers vindt vanaf een meter of tien AZ-keeper Mathew Ryan op zijn weg.

In die fase laat Go Ahead Eagles nog wel even zien wat het kan, maar over negentig minuten is het te weinig om echt ergens aanspraak op te maken. Het moet zelfs nog een vierde tegengoal slikken, omdat Mats Deijl een overtreding maakt en een strafschop volgt. Die wordt benut door Dani de Wit, waardoor GA Eagles een goed resultaat helemaal kan vergeten. Invaller Mayckel Lahdo is daarna goed voor het slotakkoord: 5-1.

AZ - Go Ahead Eagles 4-1 (2-0). 4. Jordy Clasie 1-0, 15. Vangelis Pavlidis 2-0, 51. Ruben van Bommel 3-0, 66. Philippe Rommens 3-1, 87. Dani de Wit 4-1 (strafschop), 90+2. Mayckel Lahdo 5-1. Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Bazoer (61. Penetra), Wolfe; Clasie (88. Goudmijn), De Wit (88. Mihailovic), Mijnans; Odgaard (61. Poku), Van Bommel (61. Lahdo), Pavlidis. Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa (46. Kramer), Nauber, Kuipers; Rommens (88. Linthorst), Blomme (46. Llansana) , Adekanye (46. O. Edvardsen), Breum (68. Sow); Willumsson, V. Edvardsen. Gele kaarten: Jamal Amofa, Gerrit Nauber, Mats Deijl (Go Ahead Eagles), Dani de Wit, Pantelis Hatzidiakos (AZ).

