Go Ahead Eagles bekert op dinsdag tegen Eindhoven

Sjoerd Overgoor ziet weer toekomst in De Adelaars­horst

26 augustus Sjoerd Overgoor was door trainer John Stegeman al afgeschreven. Maar de ervaren middenvelder toont karakter. Overgoor is flink geklommen in de pikorde bij GA Eagles, scoort en jaagt gewoon weer op zijn kansen in De Adelaarshorst.