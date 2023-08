Go Ahead Eagles besluit voorbereiding met zege op talenten van Anderlecht

Go Ahead Eagles heeft zaterdag de voorbereiding afgesloten met een 3-1 overwinning op Anderlecht onder 23. Namens de Deventenaren was spits Sylla Sow twee keer trefzeker.

De voorbereiding van Go Ahead Eagles wordt in stijl afgesloten. Ook de wedstrijd tegen Anderlecht onder 23 wordt achter gesloten deuren gespeeld, de zesde in deze periode. Het is de bedoeling om op het hoofdveld van WWNA in Wenum-Wiesel te beginnen, maar driekwartier voor de aftrap gooit een enorme bak regen roet in het eten. Het gevolg is een onbespeelbaar veld, waardoor er wordt uitgeweken naar kunstgras.

Bij GA Eagles staan spelers op het veld die een dag eerder niet in actie kwamen en zij staan binnen vijf minuten op voorsprong. Darío Serra krult een bal keurig binnen en dat zorgt dan weer voor opvallend enthousiaste reacties bij zijn teamgenoten. ,,Wat een goal!", hoor je, terwijl iemand anders er nog wat Spaanse krachttermen tegenaan gooit. De treffer wordt Serra gegund, zoveel is duidelijk.

Topscorer

Na rust kroont spits Sylla Sow zich tot topscorer van de voorbereiding. Anderlecht komt via Amando Lapage langszij, maar Go Ahead Eagles speelt in het laatste kwartier toch nog de overwinning bij elkaar. Sow reageert eerst attent op een afvallende bal na een schot van Dean James, om tien minuten later zijn tweede van de middag te maken.

Daarmee komt zijn totaal deze voorbereiding op drie en dat kreeg verder niemand bij Go Ahead Eagles voor elkaar.

Aventisian

Opvallend is verder nog de invalbeurt van Aventis Aventisian, die de afgelopen week nog op proef was bij het Noorse Kongsvinger IL. Een definitieve overstap is niet uitgesloten, maar tot die tijd is de Griekse verdediger terug in Deventer.

Go Ahead Eagles - Anderlecht onder 23 3-1 (1-0). 5. Darío Serra 1-0, 53. Amando Lapage 1-1, 73. Sylla Sow 2-1, 83. Sow 3-1 Opstelling Go Ahead Eagles: Verdoni; Everink (76. Aventisian), Amofa (76. Smits), Saathof, James; Veiga, Llansana (76. Weijenberg), Fernandes (60. Serra), Serra (30. Markelo); Baeten, Sow.