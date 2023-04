Go Ahead Eagles bindt doelman uit jeugdopleiding: ‘Zeer talentvol’

Verdoni kwam in 2020 naar de voetbalacademie van Go Ahead Eagles en speelde vervolgens in de onder-18 en de onder-21. In de voorbereiding op vorig seizoen mocht hij al aansluiten bij de eerste selectie en in dat jaar maakte hij in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo al deel uit van de wedstrijdselectie.

Verdoni tekende in Deventer een contract voor drie jaar. ,,Volgend seizoen hoop ik een plek als derde doelman af te dwingen bij de eerste selectie en daarna per seizoen te bekijken waar mijn lat ligt. Om uiteindelijk uiteraard ooit te mogen spelen in De Adelaarshorst”, reageert de doelman op zijn eerste profcontract.

Hongerig

Keeperstrainer Eric Weghorst is zeer te spreken over Verdoni. ,,Nando is een zeer talentvolle keeper met specifieke kwaliteiten”, zegt hij. ,,Hij maakt op alle vlakken van het keepen een goede ontwikkeling door. Hij is zeer leergierig, hongerig om beter te worden en heeft het vermogen om zich aan te passen aan het niveau waarop hij traint en speelt. Het is dan ook een groot compliment aan de Go Ahead Eagles Voetbalacademie dat Nando destijds op de radar van de club is gekomen.”

