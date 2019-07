Go Ahead Eagles bindt talent Eddahchouri tot 2022: ‘Dit is pas het begin’

Zakaria Eddahchouri (19) is door Go Ahead Eagles beloond voor zijn progressie. Het talent uit de eigen jeugdopleiding tekent een profcontract bij de Deventer club tot medio 2022.

‘Zaka’, zoals zijn bijnaam luidt, maakte eind vorig seizoen onder toenmalig trainer John Stegeman zijn debuut in het betaald voetbal. De aanvallende middenvelder kwam in het uitduel met FC Den Bosch op 4 mei vlak voor tijd binnen de lijnen. In juni sloot de behendige speler vervolgens definitief aan bij de eerste selectie.

Sterke indruk

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakt Eddahchouri een sterke indruk. Zo scoorde de technisch begaafde rechtspoot in het oefenduel met Excelsior (2-0) de openingstreffer en gaf hij ook in andere oefenwedstrijden zijn visitekaartje af. Het heeft de clubleiding ertoe bewogen het talent te belonen met zijn eerste profcontract.

,,Dit is pas het begin!”, schetst de in Papendrecht geboren speler op de clubwebsite. ,,Ik heb mijn nieuwe doel al in mijn hoofd: debuteren in De Adelaarshorst voor ál die mensen. Dat lijkt me echt geweldig. Mijn hele familie heeft een seizoenkaart genomen, want die willen geen minuut missen natuurlijk. We gaan er een mooi seizoen van maken.”

Basis