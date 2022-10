Go Ahead Eagles breidt stadion komende zomer verder uit: ‘We hebben nog steeds een wachtlijst’

voorbeschouwing GA Eagles keert met brede selectie terug op plek waar Ajax vorig jaar tot wanhoop werd gebracht

,,Of we weer ruimer zitten qua spelers? Nou, ik denk eerder dat we met z’n allen wat krapper zitten op die bank nu.’’ Trainer Rene Hake van Go Ahead Eagles leeft ogenschijnlijk ontspannen toe naar de uitwedstrijd tegen landskampioen Ajax, in de wetenschap dat zijn selectie eindelijk een keer compleet is. Vorig jaar stuntten de Deventenaren nog met een 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff Arena.

