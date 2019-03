Go Ahead Eagles-clubicoon Richard Thannhauser (57) overleden

VideoRichard Thannhauser, clubicoon van Go Ahead Eagles, is vrijdagochtend overleden. Thannhauser was al enige tijd ernstig ziek. Hij is 57 jaar geworden.

Richard Thannhauser: 1961-2019

‘Ge-wel-dig…’ Op een stoel in het hart van zijn zo geliefde Adelaarshorst kreeg Richard Thannhauser op vrijdag 1 maart een prachtig en indrukwekkend eerbetoon. Het You’ll Never Walk Alone van de roodgele aanhang prikte in de ziel en zorgde voor vocht in de ogen. Nog een keer gaat de vuist omhoog richting de B-side. Met zijn laatste krachten bezocht Thannhauser de voetbaltempel waar hij als loyale perschef en algemeen manager elf jaar lang lief en leed van woord en daad voorzag en de laatste jaren als rassupporter de tribunes beklom. Tegen MVV voor de allerlaatste keer. Vrijdagochtend overleed de oud-journalist en clubicoon van de Deventer club.

Uitlaatklep

Natuurlijk kwam het overlijden van Thannhauser niet helemaal onverwacht. De schok door de Stedendriehoek, het habitat van het voetbalicoon, was er niet minder om. Het tekent de statuur van Thannhauser, die als sportjournalist in Apeldoorn, Zeeland en Twente met zijn kenmerkende kritische, maar positief opbouwende blik indruk maakte. Dat bevestigde de Apeldoorner met de even emotionele als zwartgetint-humoristische pennenvruchten in zijn boek ‘Sodemieter toch op met de dood’. De bundel was Thannhausers therapeutische uitlaatklep nadat hij in 2016 de onheilstijding kreeg: uitgezaaide endeldarmkanker. Een jaar later volgde het zwaarste bericht uit zijn leven: de artsen konden niets meer voor hem doen. Over het proces van zijn ziekte en de berusting in zijn lot schrijft hij gedetailleerd.

Dortmund

Het gevecht duurde uiteindelijk 2,5 jaar. Met aan zijn zijde vrouw Jeannette, de sterke levensgezel van Thannhauser. Het tweetal had al 38 jaar lang een seizoenkaart bij Borussia Dortmund, de tweede grote voetballiefde van de Apeldoorner. Van de Duitse topclub nam hij vorig jaar mei vanwege de aflatende gezondheid al noodgedwongen afscheid.

Interesse

De ziekte, hoe pijnlijk en mentaal zwaar ook, kon Thannhauser lange tijd niet breken. In de persruimte van GA Eagles was hij - voor elk thuisduel - altijd bereid tot een praatje, oprecht geïnteresseerd in de gesprekspartner. Zoals hij ook nuchter, realistisch en met de nodige galgenhumor naar zijn ziekte keek. ,,Jeannette en ik kunnen dat gelukkig.’’

Met een leveroperatie op 4 mei in het Zwolse Isala als beste voorbeeld, vertelde Thannhauser eerder in een interview aan de Stentor. ,,Ik had het slechtste uitzicht wat ik me maar kon wensen. Ik keek uitgerekend op het stadion van PEC Zwolle, onze aartsrivaal. Ik zei ook: ‘met zo’n uitzicht kan het bijna niet anders dan dat ik de operatie niet overleef’. Aan de andere kant, ook wel weer bijzonder om te overlijden op 4 mei. Geldt dodenherdenking ook voor mij.’’

Humor

Met Thannhauser was de lach vaak nabij. Humor hield hem na Zwolle nog elf maanden op de been. Net als in de gitzwarte periode bij GA Eagles, waar hij van 2002 tot 2013 werkzaam was. Naast voorzitter Hans de Vroome was hij perschef in een tijd dat de Deventer club met een dreigend faillissement langs de afgrond scheerde. Van dieptepunt naar zonzijde, het ligt bij GA Eagles als altijd dicht bij elkaar. Bleek eens te meer met de promotie naar de eredivisie in 2013 die hij nog van nabij meemaakte. Immer met de even onafscheidelijke als kenmerkende sigaar tussen de lippen werd Thannhauser aan de borst gedrukt. De Apeldoorner werd het gezicht van Go Ahead.