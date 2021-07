Go Ahead Eagles definitief zonder publiek tegen Vitesse; streep door duel met Terwolde

GA Eagles sluit voorberei­ding af tegen Duitse Rödinghau­sen

30 juni Go Ahead Eagles neemt het in de laatste oefenwedstrijd voor de start van de voetbalcompetitie op tegen SV Rödinghausen. De wedstrijd tegen de Duitse club uit de Regionalliga West wordt gespeeld op zaterdag 7 augustus in stadion de Adelaarshorst in Deventer en begint om 19.00 uur.