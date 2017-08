Go Ahead Eagles doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen NEC

In een vermakelijke eerste helft maakten Go Ahead Eagles en NEC er een aantrekkelijk schouwspel van. De kansen regen zich in hoog tempo aaneen voor beide doelen. Nadat Pieter Langedijk na negen minuten hard voorlangs schoot, was het even later aan de andere kant wel raak. Sven Braken, de van Almere City FC overgekomen debutant bij NEC, was attent nadat doelman Sonny Stevens moest lossen op een schot van NEC-aanjager Arnaut Groeneveld: 0-1.