Go Ahead Eagles: doorpakken tegen Den Bosch

voorbeschouwingNu de reeks gelijke spelen dankzij de winst op FC Volendam (3-0) is doorbroken, wil Go Ahead Eagles daadwerkelijk stappen maken op de ranglijst. FC Den Bosch is vrijdagavond in de Adelaarshorst de eerste tegenstander van een drieluik binnen een week.

Na het duel met de Brabanders wachten de bekerclash met Almere City (dinsdag) en de uitbeurt bij NAC Breda (vrijdag 1 november). Die laatste wedstrijd krijgt bij eventuele Deventer winst op Den Bosch zelfs het predicaat ‘topper’ opgeplakt. Al wilde Go Ahead Eagles-trainer Jack de Gier niet op de zaken vooruitlopen. ,,Eerst de wedstrijd tegen Den Bosch’’, zei De Gier donderdag, waarbij hij nog even terugblikte op het gewonnen duel met Volendam. ,,Ja, 3-0 is natuurlijk een prima uitslag, maar we kenden ook een slordige fase in het begin. En we lieten best veel kansen liggen om de score hoger uit te laten vallen.’’

De Gier posteerde tegen Volendam Gino Bosz naast Elmo Lieftink op het middenveld bij afwezigheid van de geschorste Maël Corboz. De Amerikaan is tegen Den Bosch weer speelgerechtigd. De Gier liet in het midden of dat ook betekent dat Corboz direct weer aan de aftrap verschijnt. Op basis van de afsluitende training had het er wel de schijn van dat Bosz tegen Den Bosch opnieuw een basisplaats tegemoet kan zien.

Ruime keuze

Verder lijkt Go Ahead Eagles ongewijzigd te beginnen aan het treffen met de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie, waar ex-GA Eaglesspeler Paco van Moorsel voor de nodige routine zorgt. Richard van der Venne kreeg tegen Volendam zijn vierde gele kaart en is bij een volgende prent een duel geschorst. ,,Maar de komende wedstrijden kunnen we zeker in wisselende samenstellingen spelen’’, liet De Gier wel doorschemeren. ,,Nu Corboz terug is, zitten we ruimer in de keuzes, we kunnen moeiteloos spelers vervangen. En Richard moet zich niet expres gaan inhouden, omdat hij bang is om geschorst te worden.’’

Winst

De trainer wil graag een serie neerzetten met Go Ahead Eagles. ,,Na de winst op Volendam willen we de wedstrijd tegen Den Bosch eraan koppelen om echt een stap op de ranglijst te maken. De onderlinge verschillen zijn niet groot, wij zullen zelf goed voor de dag moeten komen. Den Bosch is een ploeg met veel ervaring, je moet ze niet laten voetballen. Met Wouter van der Steen hebben ze ook een goede keeper. We zullen op onze hoede moeten zijn voor de omschakeling. Neemt niet weg dat wij thuis vol voor de winst gaan.’’