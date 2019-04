Go Ahead Eagles en TOP Oss in Brabants evenwicht

Go Ahead Eagles en TOP Oss zijn nagenoeg in evenwicht als het om wedstrijden in het Brabantse Frans Heesen Stadion gaat. Paasmaandag staan beide ploegen voor de twintigste keer tegenover elkaar.

In Deventer won TOP Oss overigens pas één keer. Dat was afgelopen najaar toen de Brabanders door een late treffer van Huseyin Dogan met 0-1 wonnen in de Adelaarshorst.

In Oss wist GA Eagles zeven van de twintig wedstrijden in winst om te zetten. De thuisclub won acht keer. Doelpunten lijken verzekerd. In de laatste vier edities scoorden beide ploegen samen 23 keer. GA Eagles won vorig seizoen met 1-6 in Oss na treffers van Sam Hendriks (2), Pieter Langedijk, Givan Werkhoven, Patrick Maneschijn en Joey Suk.

Oude bekenden