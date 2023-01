Go Ahead Eagles evenaart clubrecord van reeks zonder nederlagen: elf op een rij

Met het gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2) van zondag in de Adelaarshorst evenaart Go Ahead Eagles een clubrecord: 11 eredivisiewedstrijden op rij zonder nederlaag. In de periode maart-mei 1970 bleef de Deventer voetbalclub onder trainer Frantisek Fadrhonc ook 11 keer op rij ongeslagen op het hoogste niveau in Nederland.

Go Ahead Eagles verloor de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen, maar zette daarna een imposante reeks neer. De uitwedstrijd bij Volendam (2-3) op 9 september was het startsein voor een hele serie officiële wedstrijden zonder verlies. In totaal 13 stuks tot nu toe, waarvan 2 beker- en 11 competitieduels. De evenaring van het clubrecord werd pas in de slotfase van het duel tegen FC Utrecht veiliggesteld, Sylla Sow schoot in de 90e minuut de 2-2 binnen.

Newcastle United en Arsenal

In de beste zeven Europese voetbalcompetities zijn er maar twee ploegen die een langere actieve reeks zonder competitienederlaag hebben dan GA Eagles. Newcastle United is koploper, The Magpies verloren al veertien keer op rij niet, zondag werd Fulham met 1-0 verslagen. Arsenal is met een serie van twaalf de nummer twee in de rangschikking. De Londense koploper in de Premier League was zondag de besste in de stadsderby tegen Tottenham Hotspur: 0-2.

De ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles is des te opvallender omdat er een reeks van tien met louter nederlagen direct aan vooraf ging. De laatste vijf competitieduels van vorig seizoen en de eerste vijf van deze jaargang eindigden in verlies.