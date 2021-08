Go Ahead Eagles gaat landsgrenzen over voor geheim oefenduel

In België spart Go Ahead Eagles met een club die uitkomt op een van de lagere niveaus, maar waarvan het de naam niet wereldkundig wenst te maken. Publiek is immers niet welkom in de Belgische provinciestad. Voor zowel Go Ahead Eagles als de Belgische oppositie is het de laatste testcase voor de competitiestart en beide clubs willen voorkomen dat er toch fans op het duel afkomen.