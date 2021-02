Go Ahead Eagles gaat op een emotionele avond onderuit tegen FC Volendam

De gedachten waren dinsdagavond bij doelman Mitchel Michaelis en zijn vriendin Jenn, die maandag veel te vroeg afscheid moesten nemen van hun zoontje Jax. Er werd desondanks gevoetbald in de Adelaarshorst, waar Go Ahead Eagles ten onder ging tegen FC Volendam: 1-3.

Nog voordat er was afgetrapt, stond het kippenvel al op de armen. De spelers van Go Ahead Eagles en FC Volendam betraden het veld met speciale witte shirts, met daarop de tekst ‘Lieve Jenn & Mitchel, wij denken aan jullie’. Uit de speakers kwam het nummer You’ll Never Walk Alone en de minuut stilte die daarop volgde was indrukwekkend. Diverse spelers, onder wie aanvoerder Jeroen Veldmate, hielden het niet droog.

Bijzaak

Voetbal was deze dinsdagavond slechts bijzaak, in de stille en lege Adelaarshorst. Er moest gespeeld worden, er zat niets anders op. Go Ahead Eagles had lange tijd een goed resultaat in het vizier. De thuisploeg was na rust veel dominanter dan in het eerste bedrijf, scoorde terecht via rechtsback Wout Droste (minuut 64), maar kreeg tien minuten later toch het deksel op de neus.

De wedstrijd had eigenlijk zondag al gespeeld moeten worden, maar werd vanwege het onbespeelbare veld afgelast. Door enkele coronagevallen binnen de selectie trad FC Volendam twee dagen later aan met een gehavende ploeg, al was dat voor rust amper te merken. De westerlingen voetbalden bij vlagen zeer gemakkelijk en kregen kansjes op de openingstreffer. Met name middenvelder Francesco Antonucci floreerde in de zeeën van ruimte.

Hollandse ziekte

Hoewel ook Go Ahead Eagles bij vlagen zijn tanden liet zien, was de 0-1 na veertig minuten spelen niet verrassend. De thuisploeg had dat doelpunt kunnen en moeten voorkomen, ware het niet dat de Hollandse ziekte Go Ahead Eagles parten speelde. Voetballend opbouwen terwijl de lange bal veiliger was geweest, het pakte vlak voor rust niet goed uit, helemaal toen Luuk Brouwers de bal knullig verspeelde en Boy Deul de sterke Jay Gorter passeerde in de verre hoek.

Toch herstelde Go Ahead Eagles zich na rust en het was wachten op de gelijkmaker. Die viel na dik een uur spelen, toen Droste de bal uiterst beheerst achter Volendam-keeper Bakker schoot.

Als je daarna geld op een van de ploegen had moeten zetten, koos je voor Go Ahead Eagles, maar het was Volendam dat de zege pakte. Samuele Mulattieri stond vogeltjevrij in de zestien, kopte de bal langs Gorter en bezorgde de zo stabiele ploeg uit Deventer sinds lange tijd (1 december) weer eens een competitienederlaag. Helemaal toen hij in blessuretijd de bal in het lege doel schoof en daarmee voor de 1-3 eindstand zorgde.

Go Ahead Eagles-FC Volendam 1-3 (1-1). 40. Deul 0-1, 64. Droste 1-1, 75. Mulattieri 1-2, 90+3. Mulattieri 1-3.

Opstelling: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Eyibil (69. Botos); Rabillard, Hendriks (69. Mulenga), Van Hoeven.

