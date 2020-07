Go Ahead Eagles gaat sparren met Heracles en FC Twente

GA Eagles treft op zaterdag 15 augustus Heracles. Het duel in het Almelose Erve Asito stadion begint om 13.00 uur. Een week later staat (voorlopig) het duel met FC Twente geprogrammeerd in de Grolsch Veste, het tijdstip is nog niet bekend. FC Twente was afgelopen seizoen ook al gastheer van GA Eagles, dat toen in de Grolsch Veste verraste met een 2-5 overwinning in de KNVB-beker. De Tukkers maakten hun oefenschema voor augustus maandag al deels wereldkundig.