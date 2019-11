Go Ahead Eagles gaat tegen Roda JC met Bannink op jacht naar plek in top drie

Bannink was de eerste vier wedstrijden van het seizoen nog basisspeler in Deventer. Sinds begin september moest hij genoegen nemen met een reservevol en koos trainer Jack de Gier steevast voor Van der Venne. Die is vrijdag geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen tegen Telstar (0-2 winst). Afgelopen maandag scoorde Bannink bij de beloften in het met 3-0 gewonnen duel tegen Jong RKC. De Gier: ,,Dit is het moment voor Alex om te laten zien wat hij kan, dat hij die stap heeft gemaakt. Uit bij NAC viel hij al prima in. Alex is balvast, da’s ook fijn op het moment dat je voorstaat.’’

De Gier voert afgezien van de wissel Van der Venne-Bannink geen wijzigingen door in zijn basisteam. Hij houdt vast aan een frontlinie met Martijn Berden, Maecky Ngombo en Jaroslav Navrátil. Die laatste twee werden zondag halverwege het duel in Velsen-Zuid nog gewisseld ten faveure van Antoine Rabillard en Adrian Edqvist. Ngombo overkwam dat thuis tegen Dordrecht ook al.

Boodschap

,,Ik was tegen Telstar niet tevreden over wat Ngombo en Navrátil lieten zien’’, zei De Gier donderdag na de afsluitende training. ,,Met Rabillard en Edqvist hebben we twee jongens op de bank zitten die in zo’n geval iets kunnen brengen. Tegelijkertijd ben ik geen coach die ineens op drie posities iets gaat veranderen, na een ongeslagen reeks van twaalf wedstrijden.’’ Dat wil volgens De Gier niet zeggen dat er achterover geleund kan worden. ,,De boodschap aan Maecky en Jaroslav is: jullie krijgen het vertrouwen, maar jullie moeten het wel laten zien. Speel je niet goed, dan word je gewisseld. Aan Antoine en Adrian is de boodschap: blijf het niveau aantikken, dan komt voor jullie mogelijk die kans.’’

Wisselgeld

Het vroege ingrijpen hangt volgens De Gier ook samen met de mogelijkheden binnen zijn selectie. ,,Eerder in het seizoen moest ik soms noodgedwongen later in wedstrijden wisselen. Zaten we bijvoorbeeld met een Jeroen Veldmate, waarvan het onzeker was of hij de wedstrijd wel kon uitspelen. Nu heb ik wisselgeld. Afgezien van de langgeblesseerden Donny van Iperen en Wout Droste is iedereen fit. Ze kunnen allemaal 90 minuten spelen.’’

De Gier - die zijn puzzel voor ‘Roda thuis’ maandag al had gelegd - was content over een boel dingen die hij zondag in Velsen had gezien. ,,Na een moeilijk eerste halfuurtje kwamen we beter in de wedstrijd. Na de 0-1 trokken we het duel naar ons toe en hebben we het volwassen uitgespeeld. Het vertrouwen zit momenteel vooral in de stabiliteit. De afspraken zijn duidelijk en ik kan met een gerust gevoel op de bank zitten.’’

De baas

Go Ahead Eagles was de tegenstander uit Zuid-Limburg - nu de nummer dertien van de competitie - de laatste twee keer de baas in Deventer. In september 2016 was dat met 2-0 nog in de eredivisie. Ruim een jaar geleden (oktober 2018) werd het 3-0. De doelpunten kwamen toen van Paco van Moorsel (2x) en Thomas Verheijdt.

Als Go Ahead Eagles vrijdag wint van Roda JC, kan het over Jong Ajax heen wippen naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdamse beloften spelen uit tegen NAC. Het duel in de Adelaarshorst begint vrijdag om 20.00 uur. Na het eerste fluitsignaal ligt het spel eerst een minuut stil. Met deze actie maken de KNVB en de clubs in het betaald voetbal een statement tegen racisme op de Nederlandse voetbalvelden.