Go Ahead Eagles geeft stunt geen vervolg en verliest van Jong Ajax

Go Ahead Eagles heeft al heel wat stormen doorstaan tegen Jong Ajax. Maar wie de Amsterdamse beloftenploeg ook in het veld bracht in Deventer, GA Eagles verloor in eigen stadion nog nooit van Jong Ajax.

Go Ahead Eagles kon het vrijdag niet brengen tegen Jong Ajax en verloor met duidelijke cijfers. De talentvolle Amsterdammers vertrokken voor het eerst als winnaar uit De Adelaarshorst: 0-3.

Kabaal was er genoeg in De Adelaarshorst, maar dat was in eerste instantie niet vanwege de verrichtingen op het veld. Sfeerteam ADHD pakte rond de eerste officiele thuiswedstrijd flink uit, het was immers ook al een dik half jaar geleden dat ze los konden. Van buiten het stadion klonk er minutenlang een grandioos vuurwerk, wat op het eerste oog wel over zou moeten slaan op het veld. Niets was echter minder waar, want zowel Go Ahead als Jong Ajax hadden alle moeite om er iets leuks van te maken.

Rommelig, dat was de openingsfase vooral. Een lichtpuntje leek op te doemen toen vleugelverdediger Boyd Lucassen zijn collega Zakaria Eddahchouri in stelling bracht, maar oog in oog met Ajax-keeper Scherpen zag hij zijn inzet hoog over vliegen. Enkele minuten later ontbrandde de wedstrijd beetje bij beetje en volgde er zelfs een goal. Jay Idzes maakte hands en scheidsrechter Clay Ruperti kon niets anders dan een penalty geven. Kenneth Taylor schoot netjes raak.

Dat was ook direct het meest opwindende van de eerste helft. Na rust bleven er slordigheden te over en de kansen schaars. Even hield iedereen de adem in toen Luuk Brouwers in de opbouw flink in de fout ging, maar zijn mispeer was niet catostrofaal. Aan de andere kant begon Go Ahead meer en meer vooruit te drukken, onder luide, eigenlijk niet toegstane, aanmoedingen van het publiek. Toch slaagde de thuisploeg er amper in om kansen bij elkaar te spelen.

Tot overmaat van ramp viel in die periode ook nog de beslissing. Uit het niets brak spits Brian Brobbey door de Deventer defensie en alleen voor doelman Jay Gorter trof hij in twee keer doel. Het was voor de Amsterdammers het enige antwoord om onder de toenemende druk van Eagles uit te komen en dat was vervolgens te zien ook. De ruimtes werden groter, de energie logischerwijs minder, een gemiste penalty van Jeroen Veldmate als vervelend slotstuk. Dat Victor Jensen zelfs nog voor 0-3 tekende, was niet meer dan voor het doelsaldo.

De stunt van vorige week bij Cambuur is zo vergeten en voorlopig een incident gebleken. Jong Ajax kwam eigenlijk geen moment in de problemen en vertrok voor het eerst sinds het debuut in het betaalde voetbal met drie punten uit Deventer. Go Ahead Eagles teleurgesteld achterlatend.

Go Ahead Eagles – Jong Ajax 0-3 (0-1) 35. Kenneth Taylor 0-1 (strafschop), 59. 0-2 Brian Brobbey, 90+4. Victor Jensen 0-3

Bijz.: 90+1. Jeroen Veldmate (Go Ahead Eagles) mist strafschop, 90+6. Rode kaart (2x geel) Max de Waal (Ajax)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Trainer Kees van Wonderen stuurt zijn verwachte basis het veld op in de Adelaarshorst, waar om 21.00 uur voor het eerst in ruim een half jaar wordt afgetrapt voor een officiele wedstrijd. Het elftal wat vorige week won bij Cambuur verschijnt aan de aftrap. Antoine Rabillard staat in de spits, ondanks zijn voetkneuzing.

Jong Ajax heeft een sterke formatie op de been met Brian Brobbey en Naci Ünüvar in de frontlinie. Het duo was in februari nog de grote kwelgeest van GA Eagles dat met 5-1 klop kreeg in Amsterdam.

Pas vorig jaar september slaagden de Amsterdammers erin voor de eerste keer met een puntje naar huis te gaan (1-1). Sam Beukema scoorde al in de eerste minuut en Jurgen Ekkelenkamp zorgde voor de gelijkmaker. De drie ontmoetingen daarvoor werden een prooi voor GA Eagles met de alleszeggende doelcijfers 8-2.

Ook vanavond is GA Eagles de favoriet tegen Jong Ajax wat zijn eerste drie duels verloor dit seizoen. De Deventer ploeg won bij Cambuur en pakte een punt in Dordrecht.

Verleden

Elf voetballers hebben een verleden bij zowel Jong Ajax als GA Eagles. Bas Kuipers doorliep de Amsterdamse jeugdopleiding, maar speelt nu voor GA Eagles.

Een overzicht: Bas Kuipers, Lesly de Sa, Maurits Schmitz, Mauro Savastano, Mickey van der Hart, Nick de Bondt, Sam Hendriks, Sergio Padt, Sven Nieuwpoort, Victor Sikora, Vince Gino Dekker.

Opstelling GA Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Eyibil; Van Hoeven, Rabillard, Eddahchouri.

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; Rensch, Llansana, Kasanwirjo, Douglas; Regeer, Mendez, Taylor; Giovanni, Brobbey, Ünüvar.