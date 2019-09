Go Ahead Eagles geeft zege uit handen in vermakelijk duel met sterker NEC

Go Ahead Eagles heeft in een vermakelijke wedstrijd met 3-3 gelijkgespeeld bij NEC. De Nijmegenaren waren beter, maar de ploeg van trainer Jack de Gier effectiever. Hoewel Go Ahead een 1-3 voorsprong uit handen gaf, mocht de Deventer ploeg zeker niet mopperen over het resultaat.

Voor trainer Jack de Gier was het een weerzien met zijn voormalige werkgever, die hem vorig seizoen in april op straat zette. Een nederlaag bleef hem bespaard, al hing de 3-4 in de laatste minuten wel in de lucht.

De Gier kon vrijdagavond voor het eerst dit seizoen verdediger Jeroen Veldmate (hersteld van achillespeesblessure) opstellen. De captain hield het een uur vol en het was opvallend dat NEC de achterstand van twee treffers repareerde nadat Veldmate naar de kant was gehaald.

Verrassende medestander

Ook aan de kant van NEC ging het defensief gezien niet van een leien dakje. Go Ahead had in het eerste half uur aan Bart van Rooij namelijk een verrassende medestander. De centrale verdediger van NEC stond twee keer te slapen, waardoor Martijn Berden dankbaar zijn eerste twee treffers in het roodgeel kon maken. Saillant ook, omdat hij deze zomer is overgekomen van Vitesse, de aartsrivaal van de thuisploeg.

In tegenstelling tot Van Rooij was Berden twee keer zeer alert bij voorzetten van de rechterkant. Na een kwartier schoot de linksbuiten raak op aangeven van Richard van der Venne en bij de 0-2 gaf Jaroslav Navrátil de assist.

Op de doellijn

Tussendoor was het aan Richard van der Venne te danken dat NEC niet op gelijke hoogte was gekomen, want na een verwoestend schot uit de tweede lijn stond de rossige Ossenaar zijn mannetje op de doellijn, door de bal weg te peren.

Tien minuten voor de rust deed NEC wat terug. PEC-huurling Zian Flemming schoot verwoestend raak na een afvallende bal: 1-2. Al lag Go Ahead-doelman Hobie Verhulst wel opvallend vroeg verslagen in de hoek, terwijl de inzet van Flemming dwars door het midden ging.

Feilloos

Na de rust golfde het spel op en neer in het boeiende duel. NEC aasde op de gelijkmaker, maar het was Go Ahead dat opnieuw toesloeg. Maecky Ngombo maakte op fraaie wijze zijn eerste treffer in Deventer dienst: 1-3. Zijn aanname op aangeven van Van der Venne was feilloos, net als de afronding: strak in de hoek.

Was de wedstrijd daarmee gespeeld? Zeker niet. NEC kreeg direct na Ngombo’s treffer al een reeks grote kansen, waarna Etien Velikonja halverwege de tweede helft de spanning terugbracht in Nijmegen. Hij stuitte eerst nog op de vuisten van Verhulst, maar in tweede instantie was het raak: 2-3.

Op de stip

Go Ahead kwam er in die fase totaal niet meer aan te pas en vier minuten later sloeg NEC opnieuw toe. Arbiter Bax legde de bal op de stip na een overtreding van rechtsback Jenthe Mertens en Flemming tekende vanaf elf meter voor zijn tweede doelpunt van de avond: 3-3.

In de slotfase maakte NEC het meest aanspraak op de overwinning, met nog enkele grote mogelijkheden. Maar Go Ahead hield ternauwernood stand.

NEC – Go Ahead Eagles 3-3 (1-2). 15. Martijn Berden 0-1, 24. Berden 0-2, 36. Zian Flemming 1-2, 52. Maecky Ngombo 1-3, 68. Etien Velikonja 2-3, 72. Flemming 3-3 (strafschop).

Scheidsrechter: Bax.

Toeschouwers: 7356.

Gele kaart: Flemming (NEC); Navrátil, Van der Venne, Brito, Mertens (Go Ahead Eagles).