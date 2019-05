Go Ahead Eagles haalt eerste versterkingen uit Duitsland

Mael Corboz (24) en Nicolas Abdat (22) zijn de eerste nieuwelingen van Go Ahead Eagles voor het komende voetbalseizoen. Het tweetal, dat transfervrij wordt overgenomen van het Duitse SG Watterscheid, tekent voor twee jaar in de Adelaarshorst.

In de verbintenis van de eerste versterkingen is ook een optie voor een extra seizoen opgenomen. Corboz is een Amerikaanse middenvelder die naast Wattenscheid uitkwam voor MSV Duisburg. Ook Abdat verruilt de regionalligaclub voor Go Ahead Eagles. Hij staat te boek als een aanvallend ingestelde vleugelverdediger.

Technisch manager Paul Bosvelt laat weten dat Go Ahead Eagles, dat dinsdag net promotie misliep naar de eredivisie en een dag later trainer John Stegeman naar PEC Zwolle zag vertrekken, regelmatig scout in Duitsland.

,,Bij een wedstrijd van Wattenscheid vielen beide jongens op", stelt Bosvelt op de website van Go Ahead Eagles. ,,Hierna zijn ook leden van de technische staf en ikzelf gaan kijken. Samen kwamen we tot het oordeel dat Nicolas en Mael ons kunnen versterken. We zijn er zeker van dat ze van waarde kunnen zijn voor ons komend seizoen.”