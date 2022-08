Go Ahead Eagles haalt ervaren doelman: ‘Volksclub met fantastische supporters’

Toen GA Eagles zich bij hem meldde, was de keuze snel gemaakt, laat Erwin Mulder weten op de website van de Deventenaren. ,,Het is een club die me gelijk aantrok. Ik heb als keeper van Feyenoord en Heerenveen een aantal keer in De Adelaarshorst gekeept. Wedstrijden waarin duidelijk was te merken dat GA Eagles een volksclub met fantastische supporters is. Die ook nog eens kort op het veld zitten. Dat de club ook nog eens dicht in de buurt van mijn woonplaats Pannerden ligt, is alleen maar mooi meegenomen.”