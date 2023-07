Go Ahead Eagles haalt met Belgische spits volgende nieuweling binnen

Go Ahead Eagles heeft wederom een aanvaller aan de selectie toegevoegd. De 21-jarige Thibo Baeten komt over van het Belgische Beerschot, waar hij afgelopen seizoen goed was voor elf doelpunten. Hij tekent voor drie seizoenen.

Baeten heeft al een behoorlijk rijtje clubs achter zijn naam staan. De Belg maakte in zijn jeugdjaren al de overstap van de opleiding van Gent naar Club Brugge, waarna hij in 2021 verkaste naar NEC. Zijn periode in Nijmegen bleef beperkt tot een halfjaar, want in de daaropvolgende zomer werd Baeten alweer verhuurd aan Torino uit Italië.

Snelle verkoop

Na die periode ging de aanvaller op huurbasis naar Beerschot, uitkomend op het tweede niveau van België. Baeten was in twintig wedstrijden goed voor elf goals, maar zag wel dat zijn ploeg promotie miste. Beerschot besloot in april een koopoptie te lichten, om Baeten daarmee definitief over te nemen van NEC. Na een paar maanden verkast hij echter alweer naar Go Ahead Eagles.

Baeten traint donderdagochtend al mee in Terwolde, waar hij in Xander Blomme ook nog een oud-teamgenoot treft. De Belgen kennen elkaar van Club NXT, de jeugdopleiding van Club Brugge. ,,Xander zei me dat ik zeker naar Deventer moest komen. Voor mij is Go Ahead Eagles de ideale stap in mijn nog jonge carrière. Ik wil mezelf op de kaart zetten en zowel individueel als met het team stappen maken.”

Welkome versterking

Wat Deventer van de nieuwe spits kan verwachten? ,,Hij is ondanks zijn jonge leeftijd een speler die al in meerdere landen actief is geweest en de nodige wedstrijden heeft gespeeld”, stelt technisch manager Paul Bosvelt. ,,Met zijn doelgerichtheid, beweeglijkheid en voetballende vermogen is Thibo een welkome versterking voor Go Ahead Eagles.”

Met de overgang van Baeten naar Deventer is, zo stellen Belgische media, een bedrag van 400.000 euro gemoeid. Hij beschikte bij Beerschot nog over een contract tot medio 2026.