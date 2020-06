Go Ahead Eagles haalt tropenrooster uit de kast

Het kwik kan later deze week in het oosten van Nederland oplopen tot boven de 30 graden Celsius. Go Ahead Eagles begint daarom om 9.15 uur met een - voor het publiek besloten - training buiten op sportpark De Woldermarck in Terwolde. In de middag, als de temperatuur het hoogst is, krijgen de voetballers in deze eerste trainingsfase vrijaf. ,,De maatregel houden we vast zo lang de warmte aanhoudt‘’, vertelde Van Wonderen. ,,In de volle zon trainen op een kurkdroog veld, werkt niet. Daarom beginnen we een uurtje eerder.‘’