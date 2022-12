Go Ahead Eagles hard onderuit in voetbalmarathon van 150 minuten

Go Ahead Eagles heeft vrijdag het trainingskamp in Zeeland afgesloten met een flinke nederlaag tegen Feyenoord. Op Varkenoord, het sportcomplex naast De Kuip, verloor de ploeg van trainer René Hake het oefenduel met 7-4. In Rotterdam werd viermaal 38 minuten gespeeld.

Oefenpotjes van meer dan 90 minuten, het lijkt steeds meer een trend te worden in voetballand. We zagen het al vaker afgelopen zomer, tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen, ook bij Go Ahead Eagles. Zo speelde de ploeg van trainer van René Hake begin juli in Terwolde tegen NK Lokomotiva Zagreb (2-0) vier helften van 30 minuten. ,,Op die manier bouw je de fysieke inspanning van het team goed op”, vertelde Hake destijds.

Belasten

In Rotterdam, op het sportcomplex waar doorgaans het tweede en de jeugd van Feyenoord zijn duels speelt, werd nog meer van de spelers gevraagd. Geen 120 minuten voetbal, maar ruim 150 minuten. Om ze niet al teveel te belasten stuurde Hake, net als Feyenoord-trainer Arne Slot, na het tweede kwart vrijwel een nieuwe ploeg het veld in.

Volledig scherm Go Ahead Eagles kwam tegen Feyenoord verrassend op voorsprong via Isac Lidberg (rechts). © Pro Shots / Mischa Keemink

De oefenmeester uit Erica, die met zijn ploeg als elfde de competitie hervat, begon met Tesfaldet Tekie. De Zweed moet de komende weken op het middenveld de geblesseerde Philippe Rommens (sleutelbeenbreuk) doen vergeten. Daarmee lijkt Tekie de slag te winnen van Eric Llansana, die ook wordt gezien als de vervanger van de Belg die naar verwachting in februari terugkeert.

Kwaliteit tekort

Ook was er een basisplaats voor Gerrit Nauber, de Duitser die door verschillende blessures zijn plek in het elftal is kwijtgeraakt aan Jamal Amofa. Isac Liberg trok echter de meeste aandacht. De spits kopte in de zesde minuut de openingstreffer binnen, uit een vrije trap van Bas Kuipers.

Go Ahead Eagles probeerde de boel nog wel te controleren en kwam via Willum Willumsson en Bobby Adekanye er nog wel uit, maar kwam simpelweg kwaliteit tekort. Zo gek was het dus niet dat de Rotterdammers, de lijstaanvoerder in de eredivisie, via Orkun Kökcü (strafschop, hands Jay Idzes), Sebastian Szymański en Patrik Walemark uitliepen naar 3-1. Om die in het tweede kwart uit te breiden naar 5-1, via Igor Paixao en opnieuw Walemark.

Volledig scherm Met twee treffers was Patrik Walemark (rechts) de grote man van Feyenoord. Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers kan alleen maar toekijken. © Pro Shots / Mischa Keemink

Met nieuwe krachten als Justin Bakker, José Fontán, Jahnoah Markelo en later Sylla Sow en Milan Berenschot, allen ingevallen na het tweede gedeelte, bleef het moeizaam gaan. Al kwam het via Llansana, Markelo en Stokkers nog wel tot scoren in het laatste kwart, kort nadat Ezequiel Bullaude en Alireza Jahanbakhsh namens Feyenoord het doel vonden. Waardoor de eindstand van deze voetbalmarathon op 7-4 kwam.

Pubquiz

Het paste in een week waarin Go Ahead Eagles meer deed dan alleen trainen. Zo stond het trainingskamp in Burgh Haamstede, op het eiland Schouwen-Duiveland in Zeeland, in het teken van talloze activiteiten, waaronder mountainbiken, tafeltennis en een pubquiz. Op zaterdag 7 januari hervat de ploeg uit Deventer de competitie, met de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (21.00 uur).

Feyenoord – Go Ahead Eagles 7-3 (5-1) 6. Lidberg 0-1, 15. Kökcü 1-1, 18. Szymański 2-1, 30. Walemark 3-1, 39. Paixao 4-1, 65. Walemark 5-1, 94. Bullaude 6-1, 122. Jahanbakhsh 7-1, 124. Llansana 7-2, 128. Markelo 7-3, 149. Stokkers 7-4.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange (76. Plogmann); Deijl (76. Saathof), Nauber (76. Bakker), Idzes (76. Fontán), Kuipers (76. Aventisian): Linthorst (76. Blomme), Tekie (76. Llansana), Edvardsen (76. Ter Haar, 114. Öztas); Adekanye (76. Markelo), Willumsson (90. Berenschot, 114. Stokkers) en Lidberg (90. Sow).