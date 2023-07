Go Ahead Eagles heeft aan half uur genoeg om van FC Den Bosch te winnen

Op het veld van WWNA uit Wenum-Wiesel staan bij Go Ahead Eagles onder andere Xander Blomme, Jakob Breum en de Zweed Victor Edvardsen in de basis. Geen ploeg die vaak met elkaar heeft gespeeld en dat is in de eerste helft tegen eerstedivisionist FC Den Bosch ook te zien.

Buitenspel?

De beste kansen zijn voor de gasten, die onder andere niet tot scoren komen omdat Dean James met een keurige tackle ingrijpt. Toch volgt er nog wel een goal, een paar seconden voor rust. Net nadat Edvardsen enigszins in de buurt van een treffer kwam, slaat Kacper Kostorz aan de andere kant in de rebound toe. Het heeft een luchtje van buitenspel, maar zijn intikker telt.

Rode kaart

Opvallend is daarna vooral de rode kaart die Den Bosch-verdediger Yuya Ikeshita krijgt, bij een 0-1 stand. De wedstrijd gaat wel gewoon verder met elf tegen elf, omdat er voor de boosdoener een vervanger mag worden ingebracht. Dat zal te maken hebben met de maximale weerstand die je in zo’n oefenwedstrijd wil hebben.

Na een uur keert GA Eagles de zaak toch nog om. Trainer René Hake brengt een aantal spelers in die je in de competitie in de basis verwacht en dat blijkt de gouden greep om te winnen. Een kwartier voor tijd is Oliver Edvardsen het eindstation van een prima aanval, een paar minuten later zorgt Willum Willumsson voor de winnende treffer: 2-1.