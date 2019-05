Go Ahead Eagles heeft deze week acht spelers op proef

reactie Stegeman positief gestemd ondanks derde nederlaag op rij: ‘Ik ben trots op dit seizoen’

3 mei Go Ahead Eagles eindigt de reguliere competitie met drie nederlagen op rij, maar trainer John Stegeman was desondanks mild gestemd. ,,Over de tweede helft ben ik zeer tevreden", concludeerde de coach na het 2-0 verlies bij FC Den Bosch.