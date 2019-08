Go Ahead Eagles in eigen huis bezig aan imposante reeks tegen MVV

Go Ahead was in bijna de helft van alle duels op het gras van de Adelaarshorst de sterkste in de afgelopen vijf decennia. Negentien (van de veertig) keer won de thuisploeg, MVV stapte vijf keer met winst in de bus naar Maastricht. De laatste overwinning van MVV dateert van maart 2002. Afgelopen seizoen won Go Ahead met 2-0, na (late) treffers van Bruno Andrade en Maarten Pouwels.