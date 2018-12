Go Ahead Eagles is herfstdipje te boven, maar hapert voor het doel

Gif

Richard van der Venne werd in het stadion uitgeroepen tot man of the match. Niet geheel ten onrechte, want ook hij speelde een overtuigende wedstrijd. De middenvelder uit Oss voetbalde met het voor hem kenmerkende gif, won veel tweede ballen en gaf het aanvalsspel van Go Ahead de gewenste impulsen. Hoewel de Deventer ploeg qua veldspel aantoonde de herfstdip te boven te zijn, had Van der Venne na afloop de pest in zijn lijf. ,,Als je zó veel kansen mist als ploeg, kun je niet zeggen dat dit een van de beste wedstrijden was", concludeerde hij.