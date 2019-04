Go Ahead Eagles is nog te instabiel

op rapportOndanks de onverwachte nederlaag tegen Telstar (2-3), kan Go Ahead Eagles de play-offs nauwelijks nog ontgaan als nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Wil de Deventer ploeg daarin echter een rol van betekenis gaan spelen in mei, dan zal het spel en met name het verdedigende aspect aanzienlijk beter moeten dan maandagavond.

De stoom kwam na de zeperd tegen Telstar uit de oren bij John Stegeman. Het slappe begin en de wijze waarop zijn ploeg drie goals had weggegeven, stemde hem allerminst vrolijk. ,,Prutswerk", zo noemde de trainer van Go Ahead het spel van zijn ploeg onomwonden.

Panklaar

Stegeman had zijn aanvoerder Jeroen Veldmate rust gegeven, maar dat pakte niet goed uit. Want diens vervanger Julius Bliek ging in de eerste minuut van de wedstrijd al zwaar in de fout. De centrale verdediger legde de bal met een halve ingreep panklaar voor Ahmad Mendes Moreira, die wel raad wist met het buitenkansje (0-1).

Go Ahead herpakte zich daarna wel, aan de hand van wederom een prima spelende Paco van Moorsel. Zo gaf de fijnbesnaarde aanvallende middenvelder de bal met veel gevoel mee aan Jaroslav Navrátil, die al snel voor de 1-1 zorgde.

Noodgedwongen

Het goede spel van Van Moorsel zorgt er echter ook voor dat Istvan Bakx, de smaakmaker van de eerste seizoenshelft, de laatste weken niet meer op zijn favoriete positie wordt opgesteld. Tegen Telstar werd Bakx na het uitvallen van Navrátil noodgedwongen op de rechtsbuitenpositie geposteerd. En die rol ligt hem - net als die van controlerende middenvelder - ogenschijnlijk toch wat minder dan de rol van een ‘10' of een ‘8'.

In de tweede helft wisselde Bakx overigens van positie met de als linksbuiten gestarte Vince Gino Dekker, die als basisdebutant een aardige indruk maakte op de flanken. Hoewel de 22-jarige aanvaller zich soms ietwat te overdreven toelegt op scharen en andere tierelantijntjes, leverde hij maandagavond wel heel wat goede voorzetten af. Thomas Verheydt kopte de bal als invaller nog tegen de paal op aangeven van Dekker, maar buiten dat leverde het goede voorwerk van de oud-Ajacied te weinig op voor Go Ahead.

Aderlating

Het uitvallen van Navrátil was een aderlating voor de Deventer ploeg, maar Stegeman maakte van de gelegenheid gebruik om Maarten Pouwels weer eens te testen. De van Dalfsen overgekomen aanvaller had zeker een aantal geslaagde acties - zo zorgde hij ervoor dat zijn ploeg na de rust een strafschop kreeg toegekend - maar door de bank genomen was Pouwels te weinig balvast en oogde hij onwennig in de punt van de aanval. Geen schande overigens voor een speler die vorig jaar nog in de derde klasse acteerde.

Wanorde

Het grootste probleem school maandagavond echter in de defensieve wanorde, want ook bij de 1-2 en 2-3 stond de verdediging te schutteren. Werk aan de winkel dus, met nog zes duels te gaan tot het toetje. Go Ahead heeft zeker al fraaie dingen laten zien in 2019, zoals een ijzersterke tweede helft tegen FC Twente, maar vooralsnog zijn de prestaties sinds de winterstop behoorlijk instabiel.

Cijfers Go Ahead Eagles:

Verhulst 5,5

Lelieveld 5

Bosz 5,5

Bliek 5

Baas 6

Stans 6,5

Bakx 5,5 (63. Verheydt -)

Van der Venne 6