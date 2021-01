Go Ahead Eagles jaagt nog steeds op eerste uitzege tegen Jong PSV

Drie optredens, drie nederlagen. GA Eagles bewaart weinig warme herinneringen aan duels met Jong PSV, dat twaalf keer doeltreffend was tegen de Deventenaren. GA Eagles zette daar in december 2018 één doelpunt (Givan Werkhoven) tegenover.

Ook in de Adelaarshorst wist GA Eagles maar zelden potten te breken tegen Jong PSV. Alleen in april 2019 werd er met 2-1 gewonnen. In de overige drie duels stapte Jong PSV met een resultaat in de bus (1x winst, 2x gelijk).

De geschiedenis in de eerste divisie is met zes wedstrijden beperkt tussen beide clubs. Jong PSV maakte in 2013 zijn entree in de eerste divisie, maar die eerste jaren verbleef Go Ahead nog in de eredivisie.

Jong PSV is niet in goeden doen. De Eindhovenaren weten al zeven duels op rij niet te winnen in de eerste divisie. De laatste zege van de nummer zestien was op 6 november tegen FC Den Bosch. GA Eagles is al sinds 1 december ongeslagen.

Berden

Tien spelers maakten in het verleden deel uit van zowel de selecties van GA Eagles als Jong PSV. Onder hen Martijn Berden, nu (geblesseerd) flankspeler bij GA Eagles. Ook Mark Spenkelink, Alex Schalk, Eloy Room, Elvio van Overbeek, Jan Kromkamp, Johan Pater, Marcel Ritzmaier, Peter van Ooijen en Remko Pasveer speelden voor beide clubs.