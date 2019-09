Go Ahead Eagles kampt op vreemde bodem met kwellende uitkwaal

Zo gauw de roodgele spelersbus via de A1 de IJsselbrug passeert, is Go Ahead Eagles reddeloos verloren. De grap gaat al decennialang rond in Deventer. GA Eagles is buiten de stadsmuren immers té vaak een stuurloos en regelmatig kapseizend schip in de Bermudadriehoek van het Nederlandse betaalde voetbal. Bijna de helft van alle 356 wedstrijden op vreemde bodem gaat verloren, blijkt uit cijfers van de afgelopen twintig jaar. Slechts 96 keer is er gewonnen door Go Ahead. Pijnlijk slechte resultaten voor een club met eredivisie-ambities die de laatste jaren ook nog veelal op het tweede niveau bivakkeert. Vanavond wacht voor GA Eagles - na twee nederlagen bij Cambuur en FC Eindhoven - de derde uitbeurt van het seizoen tegen TOP Oss.