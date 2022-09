Go Ahead Eagles kan zich vastklampen aan eerste half uur tegen Feyenoord: ‘Reactie van publiek zegt veel’

Misschien, heel misschien, kan Jay Idzes deze dagen de positieve punten er alsnog van inzien. Maar zaterdag, na Go Ahead Eagles-Feyenoord (3-4), is hij moeilijk in staat tot optimisme. ,,Dit is zuur”, zegt de centrale verdediger aangeslagen en met zachte stem. ,,Niet te omschrijven hoe ik me voel.”