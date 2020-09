Go Ahead Eagles kijkt samen met amateurtak naar gezamenlijk complex op Rielerenk in 2022

Dat is de wens van beide clubs, die volgende week donderdag 1 oktober een informatieavond houden in de Adelaarshorst. Daar zal de clubleiding van de proftak samen met de werkgroep “Go-Ahead 2022” de eerste plannen openbaren. ,,We willen vooral kijken hoe we samen de toekomst in kunnen’’, vertelt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van GA Eagles. ,,De laatste jaren hebben we de banden met de amateurtak verder aangehaald. Die relatie willen we verder oppakken en mogelijk nauwer gaan samenwerken.’’