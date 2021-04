Go Ahead Eagles klimt naar derde plaats door krappe zege op Jong FC Utrecht

Dubbelop feest

Toch had Go Ahead Eagles het in de tweede helft bij vlagen nog best lastig met de Domstedelingen, maar was in de eerste helft de baas op het veld. De bezoekers hadden al vroeg op voorsprong kunnen komen, want in de tweede minuut kreeg Martijn Berden een aardige kans na een fraaie dieptepass van middenvelder Luuk Brouwer, die wederom soeverein speelde. Maar de linksbuiten werd wat gehinderd en schoot de bal een metertje naast.