Go Ahead Eagles krijgt een snoeiharde les van De Graafschap

Het laatste sprankje hoop om nog wat extra glans te geven aan het wisselvallige seizoen verdampte gisteren in De Adelaarshorst. De beladen topper tegen De Graafschap mondde in de fel meelevende Adelaarshorst uit in een ongekende deceptie voor Go Ahead Eagles. Terwijl even verderop een Duitse V1-bom werd ontmanteld, slaagden de Deventenaren er maar niet in de Doetinchemse aanval op professionele wijze onschadelijk te maken.

Twee cruciale fouten van Joran Swart knakten het laatste stukje vertrouwen in een goede afloop. De volwassen Doetinchemmers lieten het jeugdige GA Eagles vrolijk bungelen en geloven in een stunt, maar raakten – op de opportunistische slotfase na – nagenoeg niet in paniek (1-2). Het ontbreken van drie basiskrachten sneed de ziel uit de ploeg van trainer Jack de Gier en bleek simpelweg te veel van het slechte voor GA Eagles.