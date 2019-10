Go Ahead Eagles krijgt Jong AZ er niet onder

Leverde de thuisbeurt tegen Jong AZ Go Ahead Eagles de afgelopen twee seizoenen nog telkens een krappe overwinning op, vrijdagavond lukte het de Deventer ploeg niet om afstand te nemen van de Alkmaarse beloften. In een teleurstellende wedstrijd bleef Go Ahead Eagles steken op 1-1.

De Deventenaren, met captain Jeroen Veldmate weer in de basis, kregen de eerste mogelijkheden. Maël Corboz mocht opstomen, maar mikte ruim over het doel van Jong AZ-doelman Rody de Boer. Martijn Berden kreeg na tien minuten een grotere kans. De buitenspeler mocht na een hoekschop voor Jong AZ in de omschakeling redelijk vrij op het Alkmaarse doel af, maar stuitte op De Boer. Even later schreeuwde het hele stadion om een strafschop toen Berden pootje werd gehaakt in de zestien. Scheidsrechter Nagtegaal vond het niets.

In de 21ste minuut was het wel raak. Jong AZ wist een Deventer hoekschop aanvankelijk nog uit te verdedigen, tot de bal bij Richard van der Venne kwam. Die legde de bal panklaar op het hoofd van Veldmate, die De Boer kansloos liet: 1-0. Het was meteen een van de laatste wapenfeiten van Go Ahead Eagles in de eerste helft. Jong AZ verstopte zich beslist niet, speelde gedurfd naar voren en kreeg via spits Ferdy Druijf een paar goede mogelijkheden. Vlak voor rust waren de vingertoppen van Hobie Verhulst nodig om een kopbal van Druijf over de lat te tikken. De thuisploeg liet verder niets meer zien in een matige eerste helft.

Een ongewijzigd Go Ahead Eagles ging na rust op zoek naar een verdubbeling van de voorsprong tegen de Alkmaarse beloften. Dat ging aanvankelijk nog steeds in een vrij laag tempo zonder grote mogelijkheden. Jong AZ bleef vrij simpel op de been en dook af en toe zelf op voor Verhulst. Al had de doelman van Go Ahead Eagles niet veel te doen. Langzaam maar zeker kwam de thuisploeg weer tot mogelijkheden, waarvan de grootste voor Maecky Ngombo was. De Belgische spits hield het hoofd alleen niet koel genoeg toen hij oog in oog kwam met De Boer.

De Gier greep halverwege de tweede helft in en bracht met Alexander Bannink voor Maël Corboz vers bloed binnen de lijnen. Bannink stond direct aan de basis van een gevaarlijke Deventer uitbraak, die overigens geen succes opleverde. Het lukte Go Ahead Eagles simpelweg niet om langdurig controle over de wedstrijd te krijgen.

De 1-1 van Jong AZ kwam niet eens als een verrassing. Invaller Richard Sadlicéck kreeg aan de rechterkant veel te veel ruimte en schoot de Alkmaarders tien minuten voor tijd naast Go Ahead Eagles. Het slotoffensief leverde de thuisploeg nog bijna de winnende goal op in de extra tijd. De inzet van Ngombo werd op de lijn miraculeus gekeerd door een Alkmaars been na een klassieke scrimmage. Zelfs dat beetje geluk was de Deventer ploeg niet gegund op een moeizame avond, waarbij de ploeg wat te laat wakker leek te worden geschud.

Jong AZ toonde zich voor het derde jaar op rij een harde noot om te kraken. Dat lukte deze keer dus zelfs helemaal niet. Met het puntje schieten de Deventenaren weinig op. Go Ahead Eagles blijft hangen in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles-Jong AZ 1-1 (1-0). 21. Jeroen Veldmate 1-0, 80. Richard Sedláceck 1-1. Scheidsrechter: Nagtegaal. Gele kaart: Ngombo (Go Ahead Eagles), Kunst (Jong AZ). Toeschouwers: 8.103