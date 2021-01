Go Ahead Eagles krijgt kansen zat in Venlo, maar ziet bekeravontuur stranden

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles slaagde er donderdagavond niet in om net als vorig seizoen de kwartfinales van de KNVB-beker te bereiken. VVV-Venlo - en dan vooral keeper Delano van Crooij - voorkwam een nieuwe stunt: 1-0. Het was niet de enige zorg voor trainer Kees van Wonderen, die Frank Ross geblesseerd zag uitvallen.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Go Ahead Eagles, het eerste half uur in Venlo, in het slotstuk van de doordeweekse bekerronde. Ga maar na: thuisploeg en favoriet VVV had amper gevaar gesticht, terwijl de bezoekende eerstedivisionist via Jacob Mulenga (bal op de paal) de tot dan toe grootste kans van de wedstrijd kreeg.

Strompelend naar de kant

Maar toen braken vijf heel vervelende minuten aan. Het begon met het uitvallen van Frank Ross, die zichtbaar last had van zijn knie. Met een van pijn vertrokken gezicht strompelde de Schot naar de kant, een wissel was onvermijdelijk. En dan moest hij ook nog eens al die trappen in de Koel beklimmen - weliswaar met begeleiding. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Ross geblesseerd raakte.

De kleine voetballer van Go Ahead Eagles had amper de kleedkamer bereikt, of VVV nam uit het niets de leiding. Aaron Bastiaans - debutant in de basis bij de Venlonaren - dribbelde naar binnen, draaide knap weg bij Julliani Eersteling en schoot de bal vanaf een metertje of 17 achter keeper Jay Gorter: 1-0. Zo leverde de eerste serieuze kans voor VVV, dat speelde zonder eredivisietopscorer Giorgos Giakoumakis, meteen een doelpunt op.

Kansen Rabillard en Mulenga

Go Ahead Eagles ging daarna jagen op de gelijkmaker, die de ploeg van Van Wonderen ook echt verdiende. Dat leverde met name goede kansen op voor de nog altijd met gezichtsmasker spelende Antoine Rabillard. De Fransman kreeg de bal er alleen niet in, mede door goed keeperswerk van Delano van Crooij.

De doelman van VVV lag vlak na rust ook in de weg toen Mulenga het vijandelijke doel onder vuur nam. Eerst met een kopbal, later met een schuiver met rechts. Ook Erkan Eyibil stuitte op de Limburgse uitblinker.

Go Ahead Eagles verdiende donderdagavond meer in Venlo, maar het bleef bij 1-0 en de ploeg van Van Wonderen moest genoegen nemen met bekeruitschakeling. Zo bleef een herhaling van vorig seizoen, toen de Deventenaren wél de kwartfinales bereikten, uit. En dat had niet gehoeven.

VVV-Venlo-Go Ahead Eagles 1-0 (1-0). 35. Bastiaans 1-0.

Opstelling: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate (81. Bakker), Kuipers; Lucassen, Brouwers, Eyibil; Rabillard (78. Botos), Mulenga (78. Hendriks), Ross (32. Van Hoeven).

