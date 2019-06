Go Ahead Eagles krijgt Zweedse aanvaller op proef

Edqvist is een centrumspits die eerder de jeugdopleiding doorliep van Malmö. Met Kalmar komt hij uit in de Allvenskan, hoogste divisie in Zweden. Edqvist, die nog wel een doorlopend contract heeft tot eind 2020, heeft 23 jeugdinterlands op zijn naam staan voor Zweden. Hij komt volgende week van maandag t.ot en met vrijdag op proef bij GA Eagles, dat dan ook twee oefenduels speelt tegen Voorwaarts (dinsdag 2 juli) en het Sallands streekteam (vrijdag 5 juli).