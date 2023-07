Go Ahead Eagles maakt gebruik van optie en legt Spaanse buitenspeler voor drie jaar vast

Serra werd vanaf eind januari gehuurd van Valencia, waarbij Go Ahead Eagles de optie bedong om hem definitief over te nemen. In Deventer speelde Serra eerst wedstrijden in O21, om in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-1) zijn debuut te maken. In de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (3-0) volgde het voorlopige hoogtepunt van de Spanjaard in het shirt van Go Ahead Eagles, want hij maakte de laatste treffer.