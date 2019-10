Go Ahead Eagles met fitte selectie richting Breda

De kans is dan ook groot dat De Gier voor het grootste deel terugkeert bij zijn basisformatie die vorige week in eigen huis met 0-0 gelijkspeelde tegen FC Den Bosch. Alleen Maël Corboz maakt zijn rentree bij de eerste elf. Dat zou dan ten koste gaan van Gino Bosz. ,,Iedereen is fit om te spelen’’, verklaarde De Gier, die alleen de langdurig geblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen mist. ,,Maar over de opstelling zeg ik niets. We hoeven de tegenstander niet wijzer te maken natuurlijk.’’

Lieftink en Veldmate

De donderdagtraining gaf wel wat antwoorden. Achter het meespelen van de routiniers Elmo Lieftink en Jeroen Veldmate leek immers even een vraagteken te staan. Lieftink kampt al langere tijd met lichte spierklachten en viel afgelopen dinsdag in het gewonnen bekerduel met Almere City (1-3) halverwege uit. Ook donderdag op de training haakte de oud-Willem II’er voortijdig af en liet hij de partijvormen aan zich voorbij gaan. ,,Maar Elmo is beschikbaar’’, bevestigde De Gier, die Jeroen Veldmate weer in het centrum posteert naast Sam Beukema. De aanvoerder liet eerder in de week het duel in Almere nog schieten, maar is met zijn ervaring onontbeerlijk in de heksenketel van Breda.

Edqvist

Joran Swart keert daarmee weer terug naar de bank. Daar krijgt hij gezelschap van onder meer Maarten Pouwels en Adrian Edqvist, de twee aanvallers die actief waren in het bekertoernooi. Vooral de Zweedse flankspeler maakte indruk en bekroonde zijn optreden met een doelpunt. ,,Of Adrian een basisplaats verdient? Ik heb met hem gesproken en gezegd dat hij een prima wedstrijd heeft gespeeld’’, aldus De Gier. De trainer kiest echter hoogst waarschijnlijk voor de vaste flankspelers Martijn Berden en Jaroslav Navrátil.

Lastige klus

,,NAC heeft een goede ploeg’’, aldus De Gier. ,,Opportunistisch ook. Het is belangrijk dat we de openingsfase goed doorstaan en uitkijken voor hun spelhervattingen. Fysiek zijn ze sterk. Het zal zwaar worden.’’

Concurrentie

De trainer warmt zich echter aan de prima wedstrijd in Almere, waar GA Eagles met vijf mutaties prima overeind bleef en de tweede ronde van de KNVB-beker haalde. ,,Het verschil qua voetbal tussen uit- en thuisduels willen we kleiner maken. Dinsdag was in die zin goed. Maar belangrijker nog was dat andere spelers zich nadrukkelijk hebben laten zien. Het toont aan dat de concurrentie binnen onze selectie steeds verder toeneemt.’’