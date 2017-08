Go Ahead Eagles met lege handen na knotsgek duel

In een wedstrijd vol dramatiek delfde Go Ahead Eagles vrijdagavond het onderspit tegen MVV. De Deventer ploeg kwam liefst driemaal op voorsprong in Maastricht, maar het bleek niet genoeg. Zelfs niet voor een punt, want het was Jonathan Okita die Go Ahead in de slotminuut in rouw dompelde: 4-3.

Zeker tweemaal zal Go Ahead het zoet van de overwinning al voorzichtig geproefd hebben vrijdagavond. Eerst toen spits Sam Hendriks tegen de verhouding in de 1-2 maakte, halverwege de tweede helft. En de tweede keer toen Pieter Langedijk Go Ahead acht minuten voor tijd op 2-3 zette.

Gatenkaas

Daarmee werd het verhaal wel zo’n beetje verteld. Go Ahead was scherp voor de vijandelijke veste. Zo maakte Hendriks twee lepe spitsengoals. Maar achterin was het – mede door personele problemen – een gatenkaas. Resulterend in een bittere nederlaag, terwijl de zege voor het grijpen was.

Goed begin

Go Ahead begon goed aan de wedstrijd. Maar na de openingstreffer van Hendriks bleek al snel dat de Deventer ploeg nog een lastig avondje tegemoet ging in Maastricht. De thuisploeg kwam verdiend langszij en begon ook het best aan de tweede helft. Doelman Sonny Stevens hield zijn ploeg in die fase op de been.

Eenrichtingsverkeer

Het was eenrichtingsverkeer, maar het was Go Ahead dat vervolgens uit het niets toesloeg via de tegenaanval. Na een dieptepass van Joey Groenbast, troefde Hendriks Samy Mmaee af in een een-tegen-eenduel. De gehaaide spits bleef koel en verschalkte doelman Michael Verrips met een leep puntertje in het dak van het doel: 1-2.

Dreunen

Nog geen minuut later had Hendriks dé kans om het duel voortijdig in het slot te gooien, maar ditmaal had de spits zijn vizier niet op scherp staan. Nadat Okita voor 2-2 had gezorgd, leek Langedijk alsnog voor de Deventer driepunter te zorgen. Maar in plaats daarvan deelden Marvin Ogunjimi en opnieuw Okita een dreun van jewelste uit.

MVV Maastricht – Go Ahead Eagles 4-3 (1-1).

18. Sam Hendriks 0-1,

28. Christophe Janssens 1-1,

65. Hendriks 1-2,

72. Jonathan Okita 2-2,

83. Pieter Langedijk 2-3,

88. Marvin Ogunjimi 3-3,

90. Okita 3-4.

Scheidsrechter: Manschot. Toeschouwers: 4.915 . Gele kaart: Loshaj (MVV) Overgoor, Soumaoro (Go Ahead Eagles).